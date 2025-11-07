Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Ждем изменений на следующей неделе

Акции Норникеля в четверг снизились на 0,22% и достигли 124,74 руб. Объем торгов был низким — 688 млн руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,1% относительно закрытия четверга (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги следуют рыночной динамике и несут небольшие потери. Акции Индекса МосБиржи торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк упал на 0,15% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потерял 0,16% относительно среды.

• Хотя большую часть дня наблюдалось восходящее движение, акции закрылись в минусе. По итогам утренней сессии удалось прибавить около 0,15%, однако на старте основных торгов активизировались продавцы и через несколько часов бумаги теряли около 1%. До конца дня восстанавливали накопленные потери, но выйти в зеленую зону не удалось.

• В условиях снижения торговой активности акции Норникеля торгуются между 123,5 руб. и 127,4 руб. Обе границы имеют условный характер — при восстановлении активности высока вероятность беспрепятственного преодоления любой из указанных отметок. Без появления дополнительных драйверов ожидаем сохранение общей боковой направленности движения в рамках коридора 118–135 руб. В текущих условиях более вероятным выглядит тестирование 200-дневной скользящей и горизонтального уровня 118,1 руб.

• Объем торгов в четверг сократился вдвое относительно среды. Активность в рамках полноценной торговой сессии достигла многомесячных минимумов — сказывается измененное расписание работы Мосбиржи. Сегодня также не стоит ожидать существенного увеличения объемов торгов, если только новостной фон неожиданно не изменится.

• На внешнем контуре без существенных сдвигов. Очень умеренным позитивом могли служить высказывания президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа, но рынки уже не реагируют на изменчивую словесную риторику политиков.

• Цены на ключевые металлы чувствительно скорректировались после нескольких дней относительной устойчивости. Рубль демонстрирует смешанную динамику.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на дневном графике, в то время как на часовом и 4-часовом скользящие периодически тестируются.

Внешний фон

В четверг S&P 500 снижается на 1,12%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в минусе. На мировых рынках с утра котировки платины растут на 0,5%, палладий в плюсе на 0,2%, медь прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 121,3 / 118,1 / 113

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

