Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Волатильность вместо тренда

Акции Норникеля в среду снизились на 1,56% и достигли 125,02 руб. Объем торгов был ниже среднего — 1,34 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,1% относительно закрытия среды (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги перешли к нисходящей коррекции после двух дней роста. Акции Индекса МосБиржи торговались разнонаправленно, но к концу дня ушли в красную зону. Сам бенчмарк упал на 0,95% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потерял 0,79% относительно понедельника.

• Уже в первый час утренних торгов прослеживалось накопленное давление продавцов — котировки теряли около 1% при достаточно высокой торговой активности. В начале основной сессии была попытка восстановить часть потерь, однако во второй половине основной сессии снижение возобновилось. На вечерних торгах падение приостановилось и переросло в боковое движение.

• Несмотря на разнонаправленную динамику, бумагам пока удается держать общую восходящую направленность от июля 2025 г. Тем не менее сохранение актуальности бокового коридора 118–135 руб. — более вероятный сценарий. Ухудшение фундаментальных факторов может препятствовать приближению к верхней границе диапазона, что сделает приоритетным тестирование 200-дневной скользящей и горизонтального уровня 118,1 руб.

• Объем торгов в среду сдержанно вырос, но остался ниже средних отметок. Стоит рассматривать текущие тренды и очерчиваемые технические границы с поправкой на низкую активность участников рынка. Фактически мы наблюдаем волатильность вместо направленного движения.

• Вчера публичная риторика на внешнем контуре обострялась. Как со стороны России, так и со стороны США звучали заявления о вероятном проведении ядерных испытаний «на равной основе». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется.

• Цены на ключевые металлы удержались от глубокой просадки, но прослеживается давление продавцов. Рубль дешевеет относительно большинства валют, что позитивно для экспортеров.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на дневном графике, в то время как на часовом и 4-часовом скользящие периодически тестируются.

Внешний фон

В среду S&P 500 вырос на 0,37%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,2%, палладий в минусе на 0,4%, медь прибавляет 0,5%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 121,3 / 118,1 / 113

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

БКС Мир инвестиций