Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Неустойчивые тренды

Акции Норникеля в понедельник выросли на 1,5% и достигли 127,01 руб. Объем торгов был ниже среднего — 1,08 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 1% относительно закрытия понедельника (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Восходящее движение на низких оборотах продолжалось вторую сессию подряд. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 1,51% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 1,6% относительно субботы.

• В прошедшую субботу на Мосбирже были проведены полноценные торги, однако активность участников рынка осталась на уровне торгов выходного дня. Невысокие обороты позволили удержаться от продолжения пятничного падения и закрыться выше 125 руб. В понедельник восходящая направленность сохранилась при нехарактерно низких объемах торгов.

• Сопротивление вблизи 126,7 руб. не получило подтверждения и было пробито в понедельник. В свою очередь пятничная нисходящая коррекция позволила очертить потенциальную поддержку около 123,5 руб. На недельном графике сформировался бычий пинбар, о котором упоминалось в прошлом обзоре. Среднесрочная техническая картина получила умеренный позитив, однако для выхода из широкого бокового коридора 118–135 руб. необходима поддержка фундаментальных факторов.

• Полноценное восстановление объемов торгов, вероятнее всего, произойдет на следующей неделе. В связи с этим стоит рассматривать текущие тренды и очерчиваемые технические границы с поправкой на низкую активность участников рынка.

• Геополитика продолжает оказывать смешанное влияние. С одной стороны, снятие санкций с Белавиа является слабым сигналом о готовности США к изменению риторики. С другой стороны, конкретных действий для разрешения взаимных противоречий не наблюдается.

• Цены на ключевые металлы существенно корректируются, что будет заложено в цену акций сегодня. Валютный фактор оказывал смешанное влияние.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на дневном графике, в то время как на часовом и 4-часовом скользящие периодически тестируются.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 упал на 1,17%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно в минусе. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,2%, палладий в минусе на 0,1%, медь прибавляет 0,3%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 121,3 / 118,1 / 113

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

