Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Риск повышенной волатильности

Акции Норникеля в пятницу упали на 2,18% и достигли 123,94 руб. Объем торгов был ниже среднего — 1,45 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,6% относительно закрытия пятницы (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Снижение активности покупателей позволило продавцам перехватить инициативу. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 1,26% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах показал -1,52% относительно четверга.

• Акции начали терять в цене с первых часов утренней сессии. Интенсивность снижения была умеренной, что привело к потере чуть более 1% до перехода к боковой динамике на основных торгах. Вплоть до вечерней сессии удавалось удерживаться от более глубокой просадки. Затем активизировались продавцы. К концу дня падение приостановилось, но существенного восстановления потерь не произошло.

• В результате смены направления движения очерчивается потенциальное сопротивление вблизи 126,7 руб., для проверки его актуальности потребуется тестирование уровня в будущем. Переход к нисходящей коррекции укладывается в общую неопределенность фундаментальной картины, отражая тенденцию к боковой динамике в периоды умеренно негативного новостного фона. Черная свеча пятницы пока позволяет сформироваться бычьему пинбару на недельном графике.

• Объем торгов в пятницу упал до двухмесячного минимума. Наряду с новостным фоном, снижению активности могло способствовать измененное расписание работы Мосбиржи. Сегодня будет полноценная рабочая сессия, что создает риск дальнейшего падения оборотов и всплеска волатильности.

• На внешней арене наблюдается усиление напряженности. Пентагон разрешил поставки Tomahawk Украине. Передача ракет зависит только от решения президента США.

• Цены на ключевые металлы вчера снижались, но пока в рамках общей волатильности. Валютный фактор оказывал смешанное влияние, так как динамика курсов доллара США и юаня вновь была разнонаправленной.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на дневном графике, в то время как на часовом и 4-часовом скользящие периодически тестируются.

Внешний фон

В пятницу S&P 500 вырос на 0,26%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 2,2%, палладий в минусе на 1,3%, медь прибавляет 0,2%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 121,3 / 118,1 / 113

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

