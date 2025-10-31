Прогноз по цене акций Газпрома. 118 — сигнал к покупкам

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 0,76%, до 117,25 руб. Объем торгов составил 5,8 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,1%, до 117,37 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии продолжили неспешный восстановительный рост после недавнего разворота от двухнедельного минимума (114,35 руб.). На часовом графике просматривается скорее не подъем, а лишь продолжение недельной консолидации около текущего уровня.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги далеки от состояния перекупленности.

• Сегодня в акциях Газпрома вероятно продолжение попыток сдержанного роста. Ближайшей целью выступает уровень 118 руб., совпадающий со значением 200-часовой скользящей средней цены. Возможное преодоление указанной отметки улучшит краткосрочную картину и станет сигналом для дальнейших покупок. Не стоит забывать, что бумаги Газпрома сохраняют повышенную чувствительность к внешнеполитическим новостям.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 0,99%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,6%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $63,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 119,5 / 121 / 122 Уровни поддержки: 115 / 113 / 112

Долгосрочная картина

• Акции Газпрома недавно обновили многомесячный минимум и продолжают движение заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 19% от текущего уровня.

