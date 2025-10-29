Прогноз по цене акций Газпрома. В ожидании драйверов

Акции Газпрома вчера выросли на 1,1%. Цена закрытия основной сессии — 115,95 руб. (+0,69%), объем торгов — 3,8 млрд руб. Цена закрытия вечерней сессии — 116,43 руб. (+1,1%), объем торгов — 0,7 млрд. Сегодня утром бумаги прибавляют 0,2% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Акции Газпрома вчера преодолели горизонтальное сопротивление на уровне 115,9 руб. и продолжили восстановление. Сейчас котировки пытаются закрепиться выше следующего уровня — 116,56 руб. Еще немного выше — примерно в районе 117 руб. — просматривается нисходящая линия. Пробой 117 руб. сможет открыть дорогу к следующей цели/сопротивлению — 118,5–118,7 руб.

• Глобально же, если смотреть на дневной график, за прошедшие два дня в технической картине ничего не изменилось — актив продолжил консолидацию на низах, в блоке достигнутых минимумов 115—116 руб. Явных разворотных формаций пока не просматривается. Однако при появлении значимых новостных драйверов цена вполне может выстрелить вверх от данной точки.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,23%. Сегодня утром фьючерсы на бенчмарк прибавляют 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent (ближний контракт на ICE Europe) торгуются в районе $64 (-1,4%).

Уровни сопротивления: 117 / 118,7 / 122,2 Уровни поддержки: 116,56 / 115,94 / 115

Долгосрочная картина

У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб.

Видеотеханализ

