Прогноз по цене акций Газпрома. А может это стимул?

Вчера акции Газпрома понизились в цене на 1,12%, до 117,8 руб. Объем торгов составил 7,3 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,49%, до 118,38 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренный спад стоимости сопровождался средним торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии открылись с гэпом вниз, но сумели отыграть большую часть просадки. Утренняя слабость стала следствием поздней вечерней новости о введении санкций со стороны США в отношении ЛУКОЙЛа и Роснефти.

• В целом бумаги Газпрома сохраняют повышенную чувствительность к внешнеполитическим новостям. Они почти полностью растеряли недавний заметный прирост, связанный с оптимистичными ожиданиями очередных переговоров президентов РФ и США.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги далеки от состояния перепроданности или перекупленности.

• Сегодня акции Газпрома с большой долей вероятности перейдут в состояние консолидации около текущего уровня. Какое-то время они способны удерживаться в диапазоне 112–122 руб. Стимулом для заметного движения способны стать значимые новости, включая плановое решение ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 МСК).

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,58%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,4%, до $65,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 119,5 / 121 / 122 Уровни поддержки: 115 / 113 / 112

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Газпрома отскочили от многомесячного минимума, но продолжают движение ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 18% от текущего уровня.

Видеотеханализ

