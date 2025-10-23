Прогноз по цене акций Газпрома. Очередная проверка поддержки в районе 115

Вчера акции Газпрома понизились в цене на 1,46%, до 119,14 руб. Объем торгов составил 10,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 1,8%, до 117 руб.

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости сопровождался несколько повышенным торговым оборотом. Основная просадка состоялась под закрытие вечерних торгов на фоне новостей о санкциях США в отношении ЛУКОЙЛа и Роснефти. Акции экспортной газопроводной монополии в очередной раз продемонстрировали повышенную чувствительность к внешнеполитическим новостям.

• Сегодня утром бумаги Газпрома проседали до уровня 115 руб. Таким образом, они полностью растеряли недавний прирост, связанный с оптимистичными ожиданиями от вероятных переговоров президентов РФ и США.

• В результате вчерашних распродаж котировки закрылись существенно ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Низкое утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает на близость к состоянию перепроданности.

• В ближайшие дни акции Газпрома будут тестировать на прочность значимый уровень поддержки, расположенный в районе 115 руб. Пока более вероятным сценарием выглядит очередной среднесрочный отскок от указанной отметки. В случае уверенной просадки ниже этого уровня среднесрочная техническая картина существенно ухудшится.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 3,7%, до $64,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 119,5 / 121 / 122 Уровни поддержки: 115 / 113 / 112

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Газпрома отскочили от многомесячного минимума, но продолжают движение ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 20% от текущего уровня.

