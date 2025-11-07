Прогноз по цене акций Газпрома. Слабый сигнал в пользу покупок

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 0,57%, до 117,12 руб. Объем торгов составил 2,7 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,34%, до 117,53 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости сопровождалось невысоким торговым оборотом. Акции Газпрома заметно опередили Индекс МосБиржи, прибавивший 0,02% по итогам дня. Это движение пока укладывается в рамки затянувшейся двухнедельной консолидации. Уровни поддержки и сопротивления вчера не изменились.

• В результате вчерашних покупок закрытие состоялось несколько выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги еще далеки от состояния перекупленности.

• Сегодня в акциях Газпрома вероятно продолжение наметившегося неспешного повышения. После преодоления 200-часовой скользящей средней цены в них сформировался слабый сигнал в пользу покупок. Триггером для дальнейшего роста может послужить уверенный пробой уровня 118 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 1,12%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 0,5%, до $63,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 118,3 / 119,5 / 121 Уровни поддержки: 115,5 / 114,3 / 113

Долгосрочная картина

• Акции Газпрома недавно обновили многомесячный минимум и продолжают движение заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. холдинг впервые за 25 лет зафиксировал годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 19% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций