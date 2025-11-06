Прогноз по цене акций Газпрома. Консолидация продолжается

Вчера акции Газпрома понизились в цене на 0,9%, до 116,46 руб. Объем торгов составил 3,9 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,07%, до 116,54 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренный спад стоимости сопровождался средним торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии не сумели избежать давления на фоне общего ухудшения настроений на фондовом рынке во второй половине дня. Это движение укладывается в рамки затянувшейся двухнедельной консолидации. Уровни поддержки и сопротивления вчера не изменились.

• Закрытие состоялось несколько ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги сейчас далеки от состояния перепроданности или перекупленности.

• Сегодня в акциях Газпрома вероятно продолжение бокового движения в районе 114–119,5 руб. Внутри дня возможны новые попытки преодоления 200-часовой скользящей средней цены, значение которой сейчас близко к 117,3 руб. Реализация такого сценария улучшила бы краткосрочную техническую картину и послужила бы сигналом для дальнейших покупок.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,37%. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 0,4%, до $63,8 за баррель.

Уровни сопротивления: 118,3 / 119,5 / 121 Уровни поддержки: 115 / 114,3 / 113

Долгосрочная картина

• Акции Газпрома недавно обновили многомесячный минимум и продолжают движение заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. холдинг впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 20% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций