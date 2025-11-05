Прогноз по цене акций Газпрома. Консолидация с возможным выходом вверх

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 1,14%, до 117,52 руб. Объем торгов составил 2,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 0,49%, до 116,94 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренный прирост стоимости в нерабочий день сопровождался низким торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии повысились вместе с рынком, но закрылись несколько хуже Индекса МосБиржи, прибавившего 1,5%. Это движение укладывается в рамки затянувшейся двухнедельной консолидации.

• Закрытие состоялось на грани 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги сейчас далеки от состояния перекупленности или перепроданности.

• Сегодня в акциях Газпрома вероятно продолжение бокового движения в районе 114–119,5 руб. Внутри дня возможны новые попытки превышения 200-часовой скользящей средней цены, значение которой сейчас близко к 117,5 руб. Реализация такого сценария улучшила бы краткосрочную техническую картину и послужила бы сигналом для дальнейших покупок.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 1,17%. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы разнонаправленно отклоненяются. Нефть Brent торгуется с минимальным изменением в районе $64,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 118,3 / 119,5 / 121 Уровни поддержки: 115 / 114,3 / 113

Долгосрочная картина

• Акции Газпрома недавно обновили многомесячный минимум и продолжают движение заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. холдинг впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 20% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций