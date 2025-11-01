Прогноз по цене акций Газпрома. В рабочую субботу вероятно продолжение боковика

Вчера акции Газпрома понизились в цене на 0,97%, до 116,11 руб. Объем торгов составил 3,7 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,14%, до 116,27 руб. (ЕСТЬ ВИДЕО)

Краткосрочная картина

• Умеренное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии понизились вместе с рынком, но закрылись несколько лучше Индекса МосБиржи, просевшего на 1,5%. После недавнего разворота от двухнедельного минимума (114,35 руб.) на часовом графике просматривается переход в состояние консолидации.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги остаются далеки от состояния перепроданности.

• В рабочую субботу в акциях Газпрома вероятно продолжение бокового движения в рамках 115–120 руб. Ближайшей значимой целью остается уровень 118 руб., совпадающий со значением 200-часовой скользящей средней цены. Уверенное преодоление этой отметки улучшило бы краткосрочную картину и послужило сигналом для дальнейших покупок.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,26%. Влияние внешнего фона на торги в рабочую субботу будет несущественным.

Уровни сопротивления: 119,5 / 121 / 122 Уровни поддержки: 115 / 113 / 112

Долгосрочная картина

• Акции Газпрома недавно обновили многомесячный минимум и продолжают движение заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. холдинг впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 20% от текущего уровня.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте Дисклеймер Инвестировать

Видеотеханализ

Открыть счет Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

БКС Мир инвестиций