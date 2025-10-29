Прогноз по цене акций Северстали. Отскок после недельного снижения

Акции Северстали во вторник, 28 октября, выросли на 1,6% и завершили день на уровне 864,4 руб. Объем торгов составил 0,66 млрд руб. На утренней сессии котировки прибавляют 0,5% и держатся вблизи 869 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги Северстали начали неделю в красной зоне и обновили годовое дно, отражая пессимистичный общерыночный сентимент. На старте торгов во вторник падение продолжили, обозначили новые минимумы 2025 г. на 845,6 руб., а начали отскок. Котировки попытались вернуть 870 руб. в качестве поддержки. Безуспешно.

• На утренней сессии бумаги в небольшом плюсе. Попытки взять сопротивление на 870 руб. продолжаются. В случае реализации ориентир подъема сместится в район 896–900 руб., где расположены 200-часовая скользящая средняя и зона консолидации первой половины октября. При закреплении выше следующая цель — летнее дно на 926 руб. Далее в фокусе внимания окажется пул сопротивлений в диапазоне 942–958 руб.

• При откате важно удержаться выше нового годового дня на 846 руб. Здесь же сейчас проходит диагональная поддержка по минимумам декабря 2024 г. и апреля–мая 2025 г. Уход ниже этого уровня вернет в фокус внимания среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г., граница которого сейчас проходит вблизи 805 руб. Следующая опора уже в районе минимумов декабря 2022 г. на 771 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил вторник в плюсе на 0,23%, с утра фьючерс прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются без единой динамики: японский Nikkei и китайский Shanghai Composite растут на 1,9% и 0,4% соответственно, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%. Нефть Brent с утра опустилась на 0,2%, до $64,3 за баррель.

Уровни сопротивления: 870 / 900 / 926 Уровни поддержки: 846 / 805 / 770

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достигнуть следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается крупная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

БКС Мир инвестиций