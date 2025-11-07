Прогноз по цене акций Северстали. Низкая активность и все тот же боковик

Акции Северстали в четверг, 6 ноября, опустились на 0,79% и завершили день на уровне 852,6 руб. Объем торгов составил 0,37 млрд руб. На утренней сессии котировки прибавляют 0,2% и держатся вблизи 855 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги Северстали в среду не смогли продолжить восходящую динамику начала недели и ушли в небольшой минус. В четверг котировки отступили еще ниже. Объемы остаются очень низкими — участники торгов ждут драйверов для более активных действий.

• На утренней сессии бумаги в небольшом плюсе. Техническая картина не изменилась. Вот уже почти две недели котировки зажаты в узком боковике с верхней границей в районе 870–877 руб. (минимумы начала октября и 200-часовая скользящая средняя) и нижней на годовом дне — 846 руб.

• При уверенном пробое верхней планки котировки могут быстро достичь следующего ориентира на 900 руб. Выход выше обозначит цель в район EMA 200 на 4-часовом графике и летнего дна на 917–924 руб. Далее в фокусе внимания окажется отметка 958 руб. — пиковые значения месяца, от которых началось снижение.

• При уходе ниже годового дна опорой может выступить диагональная поддержка по минимумам декабря 2024 и апреля–мая 2025 гг. — на 833 руб. Пробой обозначит новую цель продавцов — возвращение в среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г., граница которого сейчас проходит чуть выше 783 руб. Промежуточной преградой может стать уровень в районе 800 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил четверг в минусе на 1,12%, с утра фьючерс консолидируется. Индексы АТР торгуются с отрицательной динамикой: японский Nikkei упал на 2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%, китайский Shanghai Composite держится чуть ниже уровней, достигнутых днем ранее. Нефть Brent с утра поднялась на 0,6%, до $63,8 за баррель.

Уровни сопротивления: 877 / 900 / 924 Уровни поддержки: 843 / 833 / 800

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достичь следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается масштабная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

