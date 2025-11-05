Прогноз по цене акций Северстали. Ждем выхода из узкого боковика

Акции Северстали в понедельник, 3 ноября, выросли на 0,84% и завершили день на уровне 862,4 руб. Объем торгов составил 0,39 млрд руб. На утренней сессии котировки теряют 0,4% и держатся вблизи 859 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги Северстали продолжают каждый день менять направление. В четверг котировки сделали рывок вверх в район минимумов начала октября, но уже в пятницу полностью нивелировали этот подъем и вернулись к годовому дну. В рабочую субботу и понедельник на низких оборотах вновь немного прибавили, но это никак не изменило техническую картинку, а наметившийся в конце октября отскок не получил развития.

• На утренней сессии бумаги в умеренном минусе. Котировки неделю курсируют в узком боковике с верхней границей на 200-часовой скользящей средней, которая сейчас проходит на 876 руб. и нижней на минимумах года — 846 руб.

• При уверенном пробое верхней планки котировки могут быстро достичь следующего ориентира на 900 руб. Выход выше обозначить цель в район EMA 200 на 4-часовом графике и летнего дна на 923–924 руб. Далее в фокусе внимания окажется отметка 958 руб. — пиковые значения месяца, от которых началось снижение.

• При уходе ниже годового дна опорой может выступить диагональная поддержка по минимумам декабря 2024 г. и апреля – мая 2025 г. — на 835 руб. Пробой обозначит новую цель продавцов — возвращение в среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г., граница которого сейчас проходит чуть выше 790 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил вторник в минусе на 1,17%, с утра фьючерс теряет 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно с отрицательной динамикой: японский Nikkei упал на 2,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite чуть выше уровней, достигнутых днем ранее. Нефть Brent с утра просела на 0,1%, до $64,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 876 / 900 / 924 Уровни поддержки: 843 / 835 / 792

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достичь следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается крупная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

БКС Мир инвестиций