Взрослые игры. Регуляторная песочница — что это и как работает

Инновации и технологии развиваются быстро, однако понять, насколько они будут эффективны на практике, сложно — в реальности на нововведения начинают давить нормативные требования в рамках законодательства. У бизнеса есть альтернатива — испытывать свои идеи в регуляторных песочницах. Рассказываем, что это и как работает.
Регуляторная песочница — это экспериментальный правовой режим (ЭПР), который дает возможность компаниям тестировать свои инновационные продукты, бизнес-модели и услуги на реальном рынке, но в безопасной и регулируемой среде под надзором регулятора.
Главная цель такого режима — дать компаниям возможность экспериментировать с новыми сервисами и технологиями. При этом ЦБ может выявить позитивные стороны и обнаружить потенциальные риски. Регулятор при этом освобождает бизнесы от соблюдения некоторых законов и правил.
Почему песочница? Представьте детей, которым разрешено играть только в ней, строить замки и так далее. За ее пределы выходить нельзя, и при этом дети находятся под постоянным присмотром взрослых. Экспериментальный правовой режим работает по такому же принципу: компании могут испытывать свои инновации в ограниченном пространстве под надзором регулятора. Они могут делать практически что угодно, не боясь того, что закон ограничит их деятельность или же они сами кому-то навредят.
В России деятельность регуляторных песочниц контролируется Федеральным законом №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ», принятым 31 июля 2020 г. Согласно ему, ЭПР может устанавливаться в следующих сферах:
Для того чтобы применить экспериментальный правовой режим, юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы или органы местного самоуправления должны подать заявку в Минэкономразвития. Ее рассмотрение занимает до 15 дней, после заявка принимается, отклоняется либо отправляется на доработку.
Минэкономразвития в свою очередь сначала проверяет заявителя на соответствие базовым требованиям (отсутствие налоговых задолженностей, отсутствие регистрации в офшоре, несудимость руководства). Если проблем нет, заявка направляется в отраслевое ведомство и субъект РФ, где будет проходить эксперимент, а также в АНО «Цифровая экономика». Если все голосуют за поступившее предложение, то Минэкономразвития начинает разрабатывать постановление об утверждении программы ЭПР, а потом вносит его в правительство, если возникают разногласия — вопрос рассматривает правительственная комиссия по IT.
Рассмотрение заявки правительственной комиссией занимает около 2 месяцев.
При прохождении всех согласований экспериментальный правовой режим устанавливается на максимальный срок — до 3 лет, однако его можно продлить. Бизнес, работающий в песочнице, должен обеспечить полную прозрачность своей деятельности, в частности вести реестр лиц, вступивших с компанией в правовые отношения в рамках ЭПР. Также компания должна информировать клиентов, что они получают услугу или товар в рамках экспериментального режима.
При возникновении рисков или нарушении условий эксперимента компанию могут из него исключить. Однако если результаты положительные, то правительство может разрешить использовать инновацию повсеместно.
Ассоциация Банков России в 2020 г. предложила разрешить кредитным организациям открывать счета новым клиентам по видеосвязи, поскольку это могло помочь людям с ограниченными возможностями. Действующий закон обязывает физлицо или его представителя лично присутствовать при открытии банковского счета. Чтобы проверить работу нововведения и при этом не нарушать закон, механизм тестировали в регуляторной песочнице ЦБ, в нем приняли участие 18 банков.
Тогда эксперимент показал, что высок риск подделки документов и биометрических данных.
Однако в апреле 2025 г. Госдума все же приняла закон о дистанционном открытии счетов в рамках ЭПР. Участие в эксперименте подтвердили Озон Банк, Делобанк, Точка и ОТП. Если на этот раз тестирование пройдет успешно, такая практика может быть закреплена в российском законодательстве.
