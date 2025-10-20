Взрослые игры. Регуляторная песочница — что это и как работает

Инновации и технологии развиваются быстро, однако понять, насколько они будут эффективны на практике, сложно — в реальности на нововведения начинают давить нормативные требования в рамках законодательства. У бизнеса есть альтернатива — испытывать свои идеи в регуляторных песочницах. Рассказываем, что это и как работает.

О чем речь

Регуляторная песочница — это экспериментальный правовой режим (ЭПР), который дает возможность компаниям тестировать свои инновационные продукты, бизнес-модели и услуги на реальном рынке, но в безопасной и регулируемой среде под надзором регулятора.

Главная цель такого режима — дать компаниям возможность экспериментировать с новыми сервисами и технологиями. При этом ЦБ может выявить позитивные стороны и обнаружить потенциальные риски. Регулятор при этом освобождает бизнесы от соблюдения некоторых законов и правил.

Почему песочница? Представьте детей, которым разрешено играть только в ней, строить замки и так далее. За ее пределы выходить нельзя, и при этом дети находятся под постоянным присмотром взрослых. Экспериментальный правовой режим работает по такому же принципу: компании могут испытывать свои инновации в ограниченном пространстве под надзором регулятора. Они могут делать практически что угодно, не боясь того, что закон ограничит их деятельность или же они сами кому-то навредят.

В России деятельность регуляторных песочниц контролируется Федеральным законом №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ», принятым 31 июля 2020 г. Согласно ему, ЭПР может устанавливаться в следующих сферах:

сельское хозяйство

медицинская и фармацевтическая деятельность, телемедицина

строительство

онлайн-торговля

промышленность

государственные и муниципальные услуги и осуществление госконтроля (надзора) и муниципального контроля

иные направления, установленные правительством.

Как попасть в песочницу

Для того чтобы применить экспериментальный правовой режим, юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы или органы местного самоуправления должны подать заявку в Минэкономразвития. Ее рассмотрение занимает до 15 дней, после заявка принимается, отклоняется либо отправляется на доработку.

Минэкономразвития в свою очередь сначала проверяет заявителя на соответствие базовым требованиям (отсутствие налоговых задолженностей, отсутствие регистрации в офшоре, несудимость руководства). Если проблем нет, заявка направляется в отраслевое ведомство и субъект РФ, где будет проходить эксперимент, а также в АНО «Цифровая экономика». Если все голосуют за поступившее предложение, то Минэкономразвития начинает разрабатывать постановление об утверждении программы ЭПР, а потом вносит его в правительство, если возникают разногласия — вопрос рассматривает правительственная комиссия по IT.

Рассмотрение заявки правительственной комиссией занимает около 2 месяцев.

При прохождении всех согласований экспериментальный правовой режим устанавливается на максимальный срок — до 3 лет, однако его можно продлить. Бизнес, работающий в песочнице, должен обеспечить полную прозрачность своей деятельности, в частности вести реестр лиц, вступивших с компанией в правовые отношения в рамках ЭПР. Также компания должна информировать клиентов, что они получают услугу или товар в рамках экспериментального режима.

При возникновении рисков или нарушении условий эксперимента компанию могут из него исключить. Однако если результаты положительные, то правительство может разрешить использовать инновацию повсеместно.

Пример применения

Ассоциация Банков России в 2020 г. предложила разрешить кредитным организациям открывать счета новым клиентам по видеосвязи, поскольку это могло помочь людям с ограниченными возможностями. Действующий закон обязывает физлицо или его представителя лично присутствовать при открытии банковского счета. Чтобы проверить работу нововведения и при этом не нарушать закон, механизм тестировали в регуляторной песочнице ЦБ, в нем приняли участие 18 банков.

Тогда эксперимент показал, что высок риск подделки документов и биометрических данных.

Однако в апреле 2025 г. Госдума все же приняла закон о дистанционном открытии счетов в рамках ЭПР. Участие в эксперименте подтвердили Озон Банк, Делобанк, Точка и ОТП. Если на этот раз тестирование пройдет успешно, такая практика может быть закреплена в российском законодательстве.

