Взятки гладки. Как и что дарить должностным лицам

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда врача, учителя или чиновника хочется отблагодарить за хорошую работу. Вручить подарок можно, однако нужно понимать, как делать это правильно, чтобы не было проблем с законом ни у вас, ни у того, кому вы его дарите.

Взятка или подарок. В чем разница

Взятку обычно дают за какую-то конкретную услугу получателя — за его действие или бездействие в какой-либо ситуации.

Подарок дарят, не прося ничего взамен.

При этом если чиновник совершает какое-то действие, не рассчитывая на вознаграждение, а потом ему дарят подарок, то это тоже не считается взяткой, потому что нет состава преступления — но не все так просто. Согласно статье 575 ГК РФ, преподносить подарки на сумму более 3 тыс. руб. нельзя, иначе должностное лицо все равно привлекут в дисциплинарной ответственности.

Купив подарок должностному лицу, сохраните чек, а еще лучше, отдайте его вместе с подарком, чтобы человек мог себя обезопасить.

Кому именно нельзя дарить подарки дороже 3 тыс.

Согласно российскому законодательству, такие подарки нельзя дарить работникам образовательных и медицинских учреждений, организаций, оказывающих социальные услуги. Сюда же входят учреждения, работающие со следующими категориями россиян:

с детьми, оставшимися без попечения родителей

с гражданами, находящимися на лечении, содержании или воспитании.

Также запрещено дарить подарки дороже 3 тыс. руб. людям, занимающим государственные и муниципальные должности.

Отдельно в законе отмечается, что нельзя делать презенты от имени малолетних и недееспособных россиян.

Когда закон разрешает подарки

Если вы сами являетесь должностным лицом, то вам следует знать, что, несмотря на вышесказанное, подарки дороже 3 тыс. руб. принять можно, но при соблюдении некоторых условий.

Вы можете получать презенты в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными событиями.

Однако есть нюанс: в этом случае подарок будет признан собственностью государства и должен быть передан сотрудником в орган, где он занимает должность.

При этом указанный подарок вы можете выкупить.

Что дарить медику или учителю

Если вы хотите подарить подарок учителю или врачу, то следуйте тому же правилу — не дороже 3 тыс. руб.

Вот, что может порадовать специалистов:

Канцелярские наборы. Они пригодятся в процессе работы, ведь и учитель, и медик пользуются этими вещами ежедневно.

Чай, кофе и сладости. Это стандартный вариант, который часто получают в подарок представители данных профессий. Особенно часто такое дарят врачам благодарные пациенты. Доктора могут положить их на общий стол для коллег, поскольку порой таких презентов накапливается слишком много. Поэтому, если вы хотите быть более оригинальны, возможно, стоит сделать другой выбор.

Книги. В данном случае важно знать предпочтения учителя или медика. Кому-то может нравиться современная литература, а кто-то предпочитает классику или научную литературу.

Предметы интерьера. Возможно учителю или врачу не хватает на рабочем столе красивой настольной лампы или вазы для цветов.

Гаджеты или техника. Например, пауэрбанк, тостер или небольшая кофемашина. Это хороший подарок, однако может выглядеть дорого, так как по внешнему виду техники порой сложно оценить стоимость, поэтому обязательно сохраните чек.

Деньги. Дарить их или нет — это ваше решение. Однако стоит помнить, что некоторые люди считают такой подарок дурным тоном. Возможно, стоит заменить сумму в конверте подарочным сертификатом, например, из какого-нибудь популярного сегодня маркетплейса. Так человек сам сможет выбрать себе то, что ему по душе.

Помните, что не стоит обижаться на человека, если он не принимает ваш подарок, вероятно, у него есть на то убедительные причины. Отнеситесь с пониманием, если от вашего презента откажутся, не настаивайте и поблагодарите за их работу на словах.

