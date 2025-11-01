Взятки гладки. Как и что дарить должностным лицам

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда врача, учителя или чиновника хочется отблагодарить за хорошую работу. Вручить подарок можно, однако нужно понимать, как делать это правильно, чтобы не было проблем с законом ни у вас, ни у того, кому вы его дарите.
Взятку обычно дают за какую-то конкретную услугу получателя — за его действие или бездействие в какой-либо ситуации.
Подарок дарят, не прося ничего взамен.
При этом если чиновник совершает какое-то действие, не рассчитывая на вознаграждение, а потом ему дарят подарок, то это тоже не считается взяткой, потому что нет состава преступления — но не все так просто. Согласно статье 575 ГК РФ, преподносить подарки на сумму более 3 тыс. руб. нельзя, иначе должностное лицо все равно привлекут в дисциплинарной ответственности.
Купив подарок должностному лицу, сохраните чек, а еще лучше, отдайте его вместе с подарком, чтобы человек мог себя обезопасить.
Согласно российскому законодательству, такие подарки нельзя дарить работникам образовательных и медицинских учреждений, организаций, оказывающих социальные услуги. Сюда же входят учреждения, работающие со следующими категориями россиян:
Также запрещено дарить подарки дороже 3 тыс. руб. людям, занимающим государственные и муниципальные должности.
Отдельно в законе отмечается, что нельзя делать презенты от имени малолетних и недееспособных россиян.
Если вы сами являетесь должностным лицом, то вам следует знать, что, несмотря на вышесказанное, подарки дороже 3 тыс. руб. принять можно, но при соблюдении некоторых условий.
Вы можете получать презенты в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными событиями.
Однако есть нюанс: в этом случае подарок будет признан собственностью государства и должен быть передан сотрудником в орган, где он занимает должность.
При этом указанный подарок вы можете выкупить.
Если вы хотите подарить подарок учителю или врачу, то следуйте тому же правилу — не дороже 3 тыс. руб.
Вот, что может порадовать специалистов:
Помните, что не стоит обижаться на человека, если он не принимает ваш подарок, вероятно, у него есть на то убедительные причины. Отнеситесь с пониманием, если от вашего презента откажутся, не настаивайте и поблагодарите за их работу на словах.
