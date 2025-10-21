Взгляд БКС. Цена алюминия вблизи трехлетних максимумов — что это значит для РУСАЛа

Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года.

Небольшие локальные дефициты в совокупности стимулируют цены на алюминий.

За прошлую неделю средняя цена на Лондонской бирже металлов (LME) достигла $2,75 тыс. за т. Для сравнения: средняя цена на тонну алюминия в 2023 г. составила $2,25 тыс., в 2024 г. — $2,42 тыс.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Для роста цен есть несколько факторов. Прежде всего, это перебои с поставками в США из-за пожара на заводе компании Novelis. По данным аналитического агентства BigMint, они затрагивают около 40% поставок алюминия для американского автопрома.

Дополнительную роль играет снижение уровня производства в Китае. По данным BigMint, в сентябре Поднебесная снизила выпуск алюминия на 2,5% по сравнению с августом до 3,65 млн т (выбытие около 100 тыс. т).

Сопутствующим фактором выступает и сокращение запасов на LME: -1,5% за прошедшую неделю относительно предыдущей недели, выбытие около 5 тыс. т. Согласно аналитическому консенсусу, при сохранении локальных дефицитов цена на алюминий может дойти до $3 тыс. за т.

Считаем новость нейтральной. Считаем, что удорожание алюминия — временное явление, на таком уровне цены могут держаться недолго. Для устойчивого роста и закрепления цен на высоких уровнях основным производителям алюминия — Россия и Китай — необходимо сокращать производство, чтобы создать дополнительный дефицит.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на РУСАЛ. Акции РУСАЛа по мультипликатору Р/Е торгуются выше своих исторических значений (6х против 4,7х). Считаем, что основными драйверами для компании станут дальнейшее снижение ключевой ставки и возможное ослабление рубля.

БКС Мир инвестиций