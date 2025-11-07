Взгляд БКС. Потребление стали в РФ может упасть в 2025 на 14%

Потребление стали в России по итогам 2025 г. может сократиться на 14%, до 38 млн т, сообщает ассоциация «Русская сталь».

Причина — продолжающийся кризис в отрасли. За 2025 г. в стране выпустят около 70 млн т стали и 60 млн т готового проката черных металлов.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Умеренно негативная новость. Несмотря на ухудшение прогнозов, мы считаем, что падение потребления стали не окажет сильного влияния на операционные и финансовые результаты российских компаний. Русская сталь уже прогнозировала падение потребления на двузначную величину, поэтому добавочный эффект от ухудшения этого прогноза ограничен. Мы считаем, что плоский прокат — основная продукция НЛМК, ММК и Северстали — будет под чуть меньшим давлением, чем сортовой.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд на компании черной металлургии. Сейчас акции Северстали, НЛМК и ММК торгуются с премией к историческим значениям мультипликатора Р/Е. У Северстали — 13х против 7,5х, у НЛМК — 8,9х против 7,6х, а у ММК — выше 20х против 6,3х. Мы считаем, что постепенное восстановление отрасли в 2026 г. приведет к переоценке этих компаний.

БКС Мир инвестиций