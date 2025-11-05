Взгляд БКС. Мосбиржа опубликовала объемы торгов за октябрь

Московская биржа опубликовала объемы торгов за октябрь 2025 г.

Общий объем торгов за месяц составил 173 трлн руб., что на 6% выше, чем в сентябре, и на 23% выше результатов октября 2024 г.

В годовом выражении довольно сильные результаты на рынке облигаций и деривативов. Кроме того, группа купила офисные площади в «Москва-Сити».

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

• Акции — умеренная динамика, облигации — бум на фоне снижения ставки. Объемы торгов на рынке акций выросли на 6% в годовом выражении на фоне сдержанной динамики Индекса МосБиржи. На рынке облигаций, наоборот, в годовом выражении наблюдался бум после снижения ключевой ставки — объемы выросли на 96% в годовом выражении.

• Остальные сегменты — рост денежного рынка и деривативов. Объемы торгов деривативами выросли на 90% г/г, объемы торгов на денежном рынке — на 19% г/г. Торги на прочих рынках выросли на 9%.

• Московская биржа приобрела офисные площади в «Москва-Сити». Компания купила офисы у девелопера Sezar Group в строящейся башне «Сити-4». Объем сделки не был раскрыт, но в СМИ фигурировали оценки от 12 до 16 млрд руб. По нашим оценкам, это может быть 25–29% чистой прибыли, которую мы ожидаем от группы в 2025 г. Если данные затраты учтут при расчете дивидендов, это может негативно сказаться на объеме выплат.

Считаем результаты торгов умеренно позитивными, но новость о значительных капитальных затратах — негативной. В отдельных рыночных сегментах мы по-прежнему видим опережающие темпы роста объемов торгов, в случае деривативов и облигаций это практически удвоение в годовом выражении.

У нас фундаментально «Негативный» взгляд на акции Мосбиржи, которые торгуются с мультипликатором P/E на 2025 г. на уровне 7х против среднеисторического 10,2х, но дисконт объясняется ожидаемым давлением на выручку на фоне снижения чистых процентных доходов. Мы считаем, что 2024 г. был рекордным для чистой прибыли, а в 2025 г. она снизится.

БКС Мир инвестиций