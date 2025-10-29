Взгляд БКС. Минфин может возобновить закупки алмазов в Гохран

Власти РФ до конца года планируют закупить у АЛРОСА небольшую партию алмазов в Гохран, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Ранее государство приостановило закупки, поскольку, по словам чиновников, АЛРОСА могла самостоятельно адаптироваться к кризису в отрасли.
Мы отмечали, что приостановка закупок через Гохран могла лишить компанию порядка 3% выручки за год.
Закупки камней в Гохран возобновились в 2024 г. после перерыва, длившегося с 2012 г. По данным отраслевого агентства Rapaport, одна сделка в 2024 г. оценивалась порядка в $100 млн.
Умеренно позитивная новость. На фоне отраслевого кризиса дополнительная поддержка государства положительно повлияет на компанию.
Сохраняем «Негативный» взгляд. Бумаги АЛРОСА по-прежнему торгуются со спотовым мультипликатором Р/Е выше 20х, что более чем втрое выше исторических средних значений. Ввиду неясных перспектив на рынке алмазов такая оценка, по нашему мнению, выглядит высокой.
БКС Мир инвестиций
