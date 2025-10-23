Взгляд БКС. Какие результаты ждать от ИКС 5 за III квартал

Х5 (ИКС 5) в понедельник, 27 октября, опубликует результаты за III квартал 2025 г. по МСФО.

Ритейлер уже сообщал о росте выручки в II квартале на 19% в годовом сопоставлении, до 1,16 трлн руб., за счет увеличения сопоставимых продаж на 11% и чистых торговых площадей на 9%.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Мы ждем, что конкуренция за персонал и рост соответствующих расходов продолжили давить на рентабельность. Также на валовую маржу влияет рост доли дискаунтера Чижик и онлайн-сервисов — наименее рентабельных сегментов — в выручке компании.

По нашей оценке, EBITDA по стандартам отчетности IAS-17 останется на уровне прошлого года — 71,2 млрд руб. — при рентабельности 6,1%. Мы также ждем снижения чистой прибыли на 21%, до 27,8 млрд руб., из-за повышения ставки налога в этом году и роста финансовых расходов.

Негативное влияние макрофакторов типично для сектора и учтено в нашей модели Х5. Хорошая динамика выручки, на наш взгляд, позволила ритейлеру сохранить прошлогодний уровень EBITDA, несмотря опережающий рост расходов на персонал. А относительно низкая долговая нагрузка должна была смягчить влияние высоких процентных ставок на чистую прибыль.

«Позитивный» взгляд на горизонте года. Бумаги Х5 торгуются с мультипликатором Р/Е 5,5х на базе наших прогнозов прибыли на 12 месяцев вперед, то есть с дисконтом 50% к историческому среднему Р/Е в 2018–2025 гг. (свыше 10х). Также мы ожидаем роста рентабельности и денежного потока по мере улучшения макросреды и прохождения пика инвестиционной программы в 2025 г. На горизонте года мы прогнозируем дивдоходность 18%, в том числе 12% в конце этого года.

