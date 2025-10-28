Взгляд БКС. Яндекс отчитается за III квартал — каких результатов ждать

Яндекс в среду, 29 октября, опубликует результаты за III квартал 2025 г.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Мы полагаем, что рост продолжился, но не исключаем замедления в ряде сегментов (например, в ключевом сегменте «Поиск и портал»). Замедление роста выручки наблюдалось уже давно, при этом рост остается все равно на высоких уровнях (+33% г/г в II квартале 2025 г.). Скорректированная EBITDA и рентабельность остаются высокими.

Дальнейший рост, но с замедлением. Мы считаем, что цифры за III квартал, скорее всего, покажут замедление темпов роста. Впрочем, сдерживание издержек может заметно поддержать рентабельность Яндекса. Поэтому мы видим существенные внутренние резервы по возможной оптимизации, которые могут помочь компании. Яндекс сталкивается и с фундаментальными рисками: это замедление роста рынка онлайн-рекламы и убыточность ряда направлений, которая камуфлируется высокой маржинальностью «Поиска и портала» и в меньшей степени «Райдтеха».

У нас сохраняется «Позитивный» взгляд на Яндекс. Результаты ожидаем в целом неплохие. Допускаем продолжение роста выручки, но не исключаем и неожиданностей. Считаем, что у компании есть внутренние резервы по оптимизации, которые позволят отреагировать и на внешнее замедление.

БКС Мир инвестиций