Взгляд БКС. Данные по кредитованию обнадеживают

В сентябре объемы кредитования вернулись к прогнозу ЦБ после серьезного отклонения от него в июле – августе.

За первый месяц осени кредит вырос на 0,6 трлн руб. с учетом валютной переоценки. Около половины роста пришлось на ссуды, которые банки выдавали застройщикам.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Во многом замедление кредита связано с выпуском экспортерами квазивалютных бондов, которые позволяют экономить на процентных платежах и снимают валютный риск.

Квазивалютные облигации (бонды) — это долговые ценные бумаги в иностранной валюте, но расчеты по ним производятся в рублях по курсу ЦБ на дату транзакции.

Активно кредитовались нефтегазовые компании и транспортный сектор. Динамика ссуд населению стабильна. После всплеска летом спрос на кредит наличными снижается, эта ситуация обусловлена сезонностью. А вот спрос на рыночную ипотеку растет. Некоторые граждане покупают квартиры в ожидании скорого снижения ставки. Автокредитование становится популярнее: все ждут повышения налога на импорт авто.

Мы считаем, что рост кредитования по итогам октября останется сдержанным, поскольку реальные ставки сохраняются высокими. Возвращение динамики кредита в рамки прогноза ЦБ — скорее среднесрочный фактор для смягчения ДКП. Инфляция все еще остается высокой, как и разрыв между динамикой заработных плат и производительностью труда.

БКС Мир инвестиций