Взгляд БКС. Что ждать от отчета ВТБ за III квартал

ВТБ в пятницу, 24 октября, опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Наши ожидания учитывают опубликованные ранее сокращенные результаты за 8 месяцев 2025 г.

• Чистый процентный доход, по нашим оценкам, на фоне роста стоимости фондирования снизился по отношению к прошлому году до 104,5 млрд руб. (-22% год к году, г/г). Вместе с тем прогнозируем рост по отношению к прошлому кварталу (кв/кв) на 11% благодаря увеличению чистой процентной маржи на фоне снижения процентных ставок. Мы ожидаем, что в III квартале чистая процентная маржа (NIM) вырастет к II кварталу на 0,3 п. п. и составит 1,5%, что соответствует прогнозу банка на 2025 г.

• Комиссионный доход, как мы полагаем, достиг 78 млрд руб. (+5% г/г, +7% кв/кв). Рост ожидаем за счет доходов в сегментах корпоративно-инвестиционного банка и среднего и малого бизнеса.

• Стоимость риска, по нашим оценкам, с учетом ранее раскрытых результатов июля и августа по МСФО составила 1%. Прогноз банка на 2025 г. предполагает стоимость риска на уровне около 1%.

• Мы ожидаем, что операционные расходы покажут умеренную динамику к прошлому кварталу и составят 135 млрд руб. (+22% г/г, +5% кв/кв). Рост г/г обусловлен как инфляцией, так и присоединением Почта Банка. Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR), по нашему прогнозу, составило 53%, что выше прогноза менеджмента 40–45%.

Операционная маржинальность все еще под давлением высоких ставок, но ситуация улучшается. С учетом ранее раскрытых результатов по МСФО за 8 месяцев 2025 г. мы ожидаем продолжения роста чистых процентных доходов, но снижения чистой прибыли к/к до 88 млрд руб. (-11% г/г) из-за признания отложенного налогового актива в II квартале 2025.

У нас «Позитивный» взгляд на бумаги ВТБ. Текущая оценка P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 г. составляет 2,4х против среднеисторического 4,6х. Дальнейшее понижение ключевой ставки должно позитивно сказаться на финансовом положении банка. Возврат к дивидендам также подкрепляет инвестиционный кейс компании.

БКС Мир инвестиций