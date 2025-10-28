Вырастить внутри: компании РФ готовы вкладываться в развитие сотрудников

Российские работодатели стали активнее инвестировать в развитие сотрудников — к такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru, пишет Коммерсантъ.

Дефицит на рынке труда все еще вынуждает компании конкурировать за квалифицированные кадры. При этом стоимость найма выросла в разы, и бизнесу становится выгоднее развивать и удерживать действующих сотрудников, а не заниматься поиском новых.

Так, пишет издание, бизнес стал системно вкладываться в оценку и повышение компетенций работников. Медиана годовых инвестиций составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Такой подход позволяет сократить затраты на подбор, закрывая кадровые потребности за счет внутреннего кадрового ресурса.

Почти четверть компаний (24%) тратят на развитие сотрудников до 50 тыс. руб. в год. До 100 тыс. руб. готовы инвестировать 15% опрошенных работодателей, от 100 тыс. до 500 тыс. руб. — 13%. Крупные расходы — свыше полумиллиона рублей — на это направление закладывают 8%. При этом вложения корпораций и холдингов могут достигать 5 млн руб.

Также во всех сегментах растет интерес к инструментам оценки, пишут аналитики. Так, 75% компаний заявили, что им был бы полезен доступ к базе кандидатов с уже проверенными навыками — чтобы снизить время при отборе и риск ошибок при найме. Кроме того, 69% хотели бы получать подробные отчеты по компетенциям с рекомендациями по развитию сотрудников.

«Все больше работодателей делают акцент на оценке навыков — это помогает точнее подбирать кандидатов, понимать, насколько действующие сотрудники соответствуют задачам бизнеса, и выстраивать программы их дальнейшего развития. Такой подход не только экономит ресурсы, но и повышает вовлеченность и снижает текучесть персонала. Компании, которые инвестируют в оценку, обучение и внутренний рост сотрудников, быстрее закрывают вакансии, удерживают сильных специалистов», — отмечает руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

БКС Мир инвестиций