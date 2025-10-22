Вырастить комод: как IKEA покупает леса по всему миру

В начале недели Ingka Investments — подразделение Ingka Group, управляющей сетью магазинов IKEA — купила лесные угодья в Латвии и Эстонии стоимостью 720 млн евро ($840 млн), пишет Bloomberg.

Площадь приобретенной территории составляет рекордные для компании 153 тыс. гектаров (га), 135 тыс. из них в Латвии — это около 2% территории страны. И чуть менее 90% угодий покрыто лесами.

В заявлении, выпущенном Ingka, отмечается, что покупка соответствует ее долгосрочной стратегии устойчивого инвестирования и укрепления местных цепочек создания стоимости. Так, компания намерена не экспортировать древесину за рубеж, а расширять ее переработку на местных лесопильных заводах и на предприятиях по производству деревянных панелей. Завершение сделки планируется после получения одобрения со стороны соответствующих контролирующих органов.

Ingka Group, как уточняет издание, управляет магазинами IKEA в 31 стране и обеспечивает 87% мировых розничных продаж. Сама группа Ingka принадлежит благотворительному голландскому фонду Stichting INGKA Foundation, который реинвестирует прибыль в бизнес и проекты по обеспечению устойчивого развития, а не выплачивает дивиденды.

IKEA остается одним из крупнейших потребителей древесины в мире. Покупка и управление собственными угодьями позволяет выстраивать долгосрочные инвестиционные стратегии, обеспечивать производство сертифицированным сырьем, полученным законным и устойчивым методом, развивать местную экономику. Кроме того, IKEA внедряет методы ответственного лесоводства, высаживая деревья и сохраняя существующие экосистемы. Так, в 2021 г. IKEA выкупила 4450 га леса в штате Джорджия, чтобы спасти природное пространство от застройки.

Компания уже владеет 331,5 тыс. гектаров лесных угодий в семи странах: в Латвии (110 тыс. га), Эстонии (31 тыс. га), Литве (27 тыс. га), США (75 тыс. га), Румынии (51 тыс. га), Новой Зеландии (28,5 тыс. га) и Финляндии (9 тыс. га).

БКС Мир инвестиций