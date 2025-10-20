ПрофитОткрыть счет
Читать 2 мин
Т
Татьяна Гладких
Российский рынок

Введение НДС на операции с картами грозит сокращением безналичного оборота

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на операции с банковскими картами, а также информационное и технологическое взаимодействие (ИТВ) при расчетах повлечет рост стоимости услуг банков и сокращение безналичного оборота, пишет Коммерсантъ со ссылкой на опрошенных экспертов.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин объяснил изданию, что безналичный оборот до сих пор стабильно рос из года в год, но из-за введения НДС будет частично замещен. В совете предлагают оставить исключение для программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО для субъектов критической информационной инфраструктуры.

В Национальной платежной ассоциации (НПА) предлагают поэтапно увеличивать НДС для ИТВ: в 2026 г. ограничить его 10%, а не 22%, как описано в законопроекте.

«Одномоментное введение НДС на услуги ИТВ сразу по полной ставке означает такой же одномоментный рост стоимости на 22% осуществления всех видов розничных платежей в экономике», — следует из письма НПА.

По словам исполнительного директора ассоциации Марии Михайловой, независимым процессинговым центрам и сервисам ИТВ не на кого переложить уплату налога, поэтому им «остается только уходить с рынка».

В Сбере отметили, что доля альтернативных платежей в РФ постоянно растет. По этой причине возникает вопрос: «если отменяются льготы по НДС для оплаты банковскими картами, не приведет ли это автоматически к обложению НДС всех операций со всеми способами совершения платежа». По данным представителей банка, терминология налогового кодекса в этой части устарела и не учитывает реалий сегодняшнего дня.

Так, согласно оценке экспертов, ведение НДС по ставке 22% на ИТВ и взаимодействие с Национальной системой платежных карт обойдется банкам в десятки миллиардов рублей в год. В случае уплаты налога при осуществлении банками операций, связанных с обслуживанием банковских карт, суммы будут выше. Учитывая, что прямая компенсация затрат на НДС по эквайрингу невозможна, банки будут самостоятельно решать, на что повышать цену.

БКС Мир инвестиций

Фонд «БКС Российские облигации»

Низкий риск — уверенный рост

НовостиВ РоссииРоссийский рынокБанкиНалоги