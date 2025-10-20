Введение НДС на операции с картами грозит сокращением безналичного оборота

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на операции с банковскими картами, а также информационное и технологическое взаимодействие (ИТВ) при расчетах повлечет рост стоимости услуг банков и сокращение безналичного оборота, пишет Коммерсантъ со ссылкой на опрошенных экспертов.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин объяснил изданию, что безналичный оборот до сих пор стабильно рос из года в год, но из-за введения НДС будет частично замещен. В совете предлагают оставить исключение для программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО для субъектов критической информационной инфраструктуры.

В Национальной платежной ассоциации (НПА) предлагают поэтапно увеличивать НДС для ИТВ: в 2026 г. ограничить его 10%, а не 22%, как описано в законопроекте.

«Одномоментное введение НДС на услуги ИТВ сразу по полной ставке означает такой же одномоментный рост стоимости на 22% осуществления всех видов розничных платежей в экономике», — следует из письма НПА.

По словам исполнительного директора ассоциации Марии Михайловой, независимым процессинговым центрам и сервисам ИТВ не на кого переложить уплату налога, поэтому им «остается только уходить с рынка».

В Сбере отметили, что доля альтернативных платежей в РФ постоянно растет. По этой причине возникает вопрос: «если отменяются льготы по НДС для оплаты банковскими картами, не приведет ли это автоматически к обложению НДС всех операций со всеми способами совершения платежа». По данным представителей банка, терминология налогового кодекса в этой части устарела и не учитывает реалий сегодняшнего дня.

Так, согласно оценке экспертов, ведение НДС по ставке 22% на ИТВ и взаимодействие с Национальной системой платежных карт обойдется банкам в десятки миллиардов рублей в год. В случае уплаты налога при осуществлении банками операций, связанных с обслуживанием банковских карт, суммы будут выше. Учитывая, что прямая компенсация затрат на НДС по эквайрингу невозможна, банки будут самостоятельно решать, на что повышать цену.

БКС Мир инвестиций