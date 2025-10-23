ВУШ удвоит число электросамокатов в странах Южной Америки

ВУШ планирует как минимум удвоить число электросамокатов — до 20 тыс. устройств — в странах Южной Америки в ближайшие месяцы, говорится в сообщении компании.

«Латиноамериканский регион — ключевое международное направление Whoosh, где прокат доступен круглый год, а спрос демонстрирует впечатляющую динамику. Международное расширение способствует диверсификации выручки, росту рентабельности, росту доли на многообещающем рынке в южном полушарии. На горизонте 2026 года компания планирует расширить флот в регионе до более чем 30 тыс. единиц», — отмечает ВУШ.

Сервис присутствует на латиноамериканском рынке с 2023 г., на данный момент он работает в Бразилии и Чили.

«Международный сегмент стал значимым источником роста для группы. По данным компании, выручка на поездку в Латинской Америке существенно превышает аналогичный показатель в России и СНГ (за первое полугодие 2025 — в 1,9 раз), а срок окупаемости единицы флота — короче. Это создает основу для повышения операционной маржинальности и денежного потока группы», — уточняет ВУШ.

В частности, за 9 месяцев текущего года рост парка самокатов компании в Латинской Америке составил 26% в годовом выражении, увеличившись до 11 тыс. средств индивидуальной мобильности. Количество пользователей выросло на 116%, до 3,4 млн человек, а число поездок увеличилось в 2,4 раза, до 8,4 млн.

«В перспективе регион может занять до 40% бизнеса группы, и мы планируем дальнейшее расширение флота, включая прямые закупки новых самокатов, и запуск в двух новых странах уже в ближайший месяц. Работа по запуску в новых локациях идет полным ходом», — прокомментировал гендиректор ВУШ Дмитрий Чуйко.

