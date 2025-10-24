Власти обсуждают ограничение цен на продукты через долгосрочные контракты, в частности речь идет об установлении минимальной и максимальной цены в долгосрочных договорах поставщиков и ритейлеров — так называемая «вилка цен», пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Романа Чекушова.

«Мы эту работу ведем с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, депутатами Госдумы и отраслевым сообществом совместно. Сейчас мы сошлись на том, что нужно устанавливать требования по долгосрочным контрактам по ключевым видам продукции, где необходимо обеспечить отсутствие значительных скачков цен», — сказал он.

Чекушов отметил, что предложенный вариант решения проблемы — это «вилка цен».

«Коллеги из Минсельхоза предлагают рассмотреть возможность фиксации или установления формулы цены в долгосрочном контракте на основе взаимных договоренностей поставщика и покупателя», — подчеркнул он.

По словам Чекушова, сейчас проходят экспертные обсуждения.

«Мы не форсируем этот вопрос, поскольку за последние несколько месяцев, начиная с мая, мы не фиксируем большой инфляции по потребительской корзине», — уточнил замминистра.

Он добавил, что в сельхозтоваропроизводители и торговые сети уже заключают долгосрочные контракты, не дожидаясь введения специального регулирования.

«Объем таких контрактов достаточно большой. Однако такие договоры по большей части носят рамочный характер, что и призвана изменить обсуждаемая инициатива», — подчеркнул замминистра.

