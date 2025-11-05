Минэк предлагает разрешить владельцам префов взыскивать невыплаченные дивиденды через суд

Минэкономразвития предложило разрешить владельцам префов в некоторых случаях взыскивать невыплаченные дивиденды через суд. Соответствующий законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Конституционный суд РФ постановил внести изменения в закон, установив способы защиты прав владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе АО, в случае, когда решение не выплачивать дивиденды по указанным привилегированным акциям является неправомерным, в том числе в случае нарушения установленной законом очередности выплаты дивидендов», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Так, владельцы привилегированных бумаг смогут подавать иски о взыскании неосновательного обогащения в случае, если юрлицо произвело выплаты по обыкновенным акциям в обход держателей привилегированных бумаг, следует из документа.

Изменения предлагают внести в статью 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно пояснительной записке к проекту, эти гарантии должны поспособствовать формированию здорового делового климата, а также привлекательности российской юрисдикции для осуществления предпринимательской деятельности.

