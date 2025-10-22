В России средний размер потребкредита в сентябре сократился на 12,9% к августу

В России средний размер выданного потребительского кредита в сентябре снизился к августу на 12,9%, с 207,8 тыс. до 181 тыс. руб., передает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

При этом в сравнении с сентябрем 2024 г. средний чек потребкредита увеличился на 17,9%. Так, год назад он составлял 153,6 тыс. руб.

«Средний размер потребительского кредита в сентябре снизился после трех месяцев роста. С 1 сентября 2025 г. в отношении кредитов наличными начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тыс. руб. заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тыс. рублей — 48 часов», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, из-за этого некоторые заемщики специально снижали сумму, чтобы «уложиться в существующие лимиты и сократить период ожидания кредитных средств».

Наибольший средний чек выданных потребкредитов в сентябре наблюдался в следующих регионах:

Москва — 352,5 тыс. руб.

Санкт-Петербург — 276,4 тыс. руб.

Московская область — 251,5 тыс. руб.

Республика Татарстан — 228 тыс. руб.

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 207,8 тыс. руб.

Уточняется, что наиболее серьезное снижение показателя к августу наблюдалось в Санкт-Петербурге (-16,8%), Ленинградской области (-16,2%), Республике Башкортостан (-15%), Республике Саха (Якутия) (-14,9%) и Волгоградской области (-14,6%).

