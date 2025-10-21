В России объем выдачи ипотечных кредитов вырос вдвое

В августе 2025 г. объем выданных ипотечных кредитов увеличился в 2 раза по сравнению с показателями начала года, пишут Известия со ссылкой на данные ЦБ.

В пресс-службе регулятора отметили, что одним из факторов роста является сохранение повышенных компенсаций банкам по льготным ипотечным программам, несмотря на их незначительное снижение с 1 августа.

Помимо этого, трижды снижались макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам, что также оказало существенное влияние на рынок.

«Сейчас в ипотеке на приобретение строящегося жилья не установлены надбавки по кредитам с приемлемыми риск-характеристиками: первоначальный взнос от 20% и показатель долговой нагрузки заемщика не выше 70%», — уточняет ЦБ.

По последним данным Центробанка, на начало сентября совокупный объем ипотечных обязательств россиян достиг исторического максимума в 19,7 трлн руб.

БКС Мир инвестиций