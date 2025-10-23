В России долги по зарплате за сентябрь выросли почти на 19%

В России просроченная задолженность по зарплатам на конец сентября составила 1950,6 млн руб., что выше на 18,6%, или на 306,4 млн руб., чем в предыдущем месяце, передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

При этом относительно сентября 2024 г. долги по зарплате увеличились на 1461,4 млн руб., то есть в четыре раза.

Как поясняет агентство, с января 2025 г. Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по зарплате. Теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на конец отчетного месяца. До этого информация публиковалась на 1 число каждого месяца и собиралась по ограниченному кругу организаций.

Так, на конец сентября из общей суммы невыплаченного долга на задолженность, образовавшуюся в текущем году, приходится 1 млрд 468,1 млн руб., то есть 75,3%. В 2024 г. на нее приходилось 397,9 млн руб. (20,4%), а в 2023 г. и ранее — 84,6 млн руб. (4,3%).

Кроме того, просроченная задолженность из-за отсутствия у предприятий собственных средств на конец месяца составила 1 млрд 933,6 млн руб., что на 18,4% больше, чем в августе.

Долги по заработной плате из федерального бюджета на конец сентября составляли 10 млн руб. против 9,6 млн месяцем ранее, из местных бюджетов — 4,6 млн руб. (рост в четыре раза), из бюджетов регионов — 2,4 млн руб. (в августе отсутствовали).

Основная задолженность по видам экономической деятельности пришлась на:

строительство — 44,1%

добычу полезных ископаемых — 17,5%

обрабатывающие производства — 11,6%

водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 10%.

БКС Мир инвестиций