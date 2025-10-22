В России число супермаркетов и гипермаркетов сократилось на 1,4%

Ритейлеры стали чаще закрывать крупные торговые площадки, так как потребители начали отказываться от их посещения в пользу небольших магазинов у дома и онлайн-заказов с доставкой, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Infoline.

За 9 месяцев 2025 г. количество супер- и гипермаркетов сократилось на 1,4% — всего зафиксировано закрытие 67 торговых объектов общей площадью 185,2 тыс. кв. м.

С 2017 г. совокупная доля крупных форматов снизилась с 37% до 21%. На сегодняшний день крупнейшие 200 продуктовых сетей управляют примерно 4,7 тыс. супермаркетов и гипермаркетов по России.

По данным гендиректора Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова, при текущей высокой ключевой ставке открытие новых супермаркетов и гипермаркетов становится нерентабельным.

