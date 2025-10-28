В Китае блогерам запретили давать финансовые советы

25 октября в КНР вступил в силу закон, согласно которому блогеры, создающие контент на деликатные темы, такие как финансы, медицина, юриспруденция и другие, должны иметь соответствующее образование, пишет Morocco World News со ссылкой на сообщение администрации киберпространства Китая.

Цель этой инициативы — борьба с дезинформацией и защита общественности от ложных или вредоносных рекомендаций.

Теперь такие платформы, как Douyin (аналог TikTok), Bilibili и Weibo, обязаны проверять учетные данные авторов и следить за их контентом. Сервисы также должны разъяснять пользователям их ответственность при публикации контента в интернете.

При этом критики считают, что закон может ограничить свободу слова. Они утверждают, что, приняв такой закон, Китай блокирует не только дезинформацию, но и независимые мнения и критические дискуссии.

БКС Мир инвестиций