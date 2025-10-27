В Японии запустили первый стейблкойн с привязкой к иене

В понедельник в Японии был выпущен первый в мире стейблкойн, привязанный к иене, пишет Reuters. Для страны, жители которой предпочитают традиционные платежные средства, это важный шаг.

Цифровую валюту под названием JPYC выпускает одноименный японский стартап. При этом стейблкойны обеспечены внутренними депозитами и японскими государственными облигациями (JGB).

Компания планирует выпустить JPYC на сумму 10 трлн иен ($66 млрд) в течение трех лет и обеспечить широкое использование цифровых активов за рубежом. Изначально комиссия за транзакции взиматься не будет, вместо этого японский стартап планирует получать доход от владения долговыми бумагами.

Интерес к стейблкойнам также набирает обороты во всем мире, отмечает издание. Так, ранее стало известно, что три крупнейших банка Японии — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — планируют совместно выпустить две цифровые валюты с привязкой к иене и американскому доллару.

БКС Мир инвестиций