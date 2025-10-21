Ученые разработали первую в России систему управления манипулятором «силой мысли»

Ученые НИУ БелГУ создали уникальную систему управления роботом-манипулятором при помощи движений глаз и мысленных команд. Это первая подобная разработка в России, которая позволит людям с параличом самостоятельно обслуживать себя, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Исследователи разработали программное обеспечение и прототип реабилитационной системы, которая включает трекер Tobii Eye Tracker 4C (для управления взглядом в играх), настольный манипулятор на базе Arduino и две веб-камеры для отслеживания положения.

Для повышения точности управления разработчики интегрировали fNIRS-томограф. Он распознает мысленные команды пользователя, что позволяет точнее позиционировать манипулятор и отдавать дополнительные команды (например, сжатие) без движения глаз.

Интерфейс системы разделен на две симметричные части, отвечающие за движение манипулятора в разных плоскостях. Пользователь может управлять устройством, просто направляя взгляд на нужные кнопки и мысленно представляя необходимые действия.

«Разработка предназначена для помощи парализованным инвалидам и позволяет создать сервисный робот-манипулятор, который поможет полностью парализованным людям самостоятельно выполнять такие необходимые действия, как питье, еда, управление бытовыми приборами и другие задачи по самообслуживанию», — отмечают в вузе.

Проект реализован при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Сейчас ученые завершили разработку технической документации и ищут промышленного партнера для дальнейшего развития технологии.

