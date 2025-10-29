Цены на медь достигли нового рекорда на ожиданиях торговой сделки США и КНР

Цены на медь на Лондонской бирже достигли рекордного уровня на ожиданиях вероятного смягчения напряженности между США и Китаем, пишет Bloomberg.

На этой неделе Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о соглашении, которое снизит торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, трехмесячные фьючерсы на медь выросли более чем на 0,90%, до $11 146 за тонну, превысив предыдущий максимум, установленный в 2024 г.

«Цены на медь поддерживаются ростом аппетита к риску на фоне оптимизма относительно потенциальной торговой сделки между США и Китаем», — заявил Крейг Лэнг, главный аналитик CRU Group.

По его словам, поддержку металлу также оказали опасения по поводу дефицита физического металла на рынках за пределами США.

Кроме того, в CRU Group отметили, что снижение добычи меди на крупных месторождениях может привести к тому, что мировое годовое производство этого металла сократится впервые с начала пандемии.

БКС Мир инвестиций