Цены на алюминий обновили максимумы с мая 2022

Фьючерсы на алюминий в начале ноября преодолели отметку в $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 г., пишет Коммерсантъ.

На рост цен влияют опасения по поводу сокращения поставок. Например, американская компания Century Aluminium решила снизить выпуск металла на исландском заводе на две трети из-за отказа электрооборудования, пишет издание. Компания Alcoa, в свою очередь, объявила, что закрывает глиноземный завод в Австралии. Также ранее были перебои с поставками алюминия с американского завода Novelis, который поставляет металл для автопрома.

Еще одна причина, уточняет издание, — ожидания сокращения в 2026 г. темпов производства алюминия в Китае, крупнейшем производителе этого металла в мире. Все потому, что в 2025 г. страна может превысить установленный лимит производства в 45 млн тонн.

Тем не менее часть аналитиков, опрошенных изданием, считает, что котировки не задержатся на достигнутых уровнях без дополнительного снижения выпуска алюминия в Китае и РФ.

БКС Мир инвестиций