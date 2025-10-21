Цена нефти и газа. Сильный старт в газе и первый разворот в нефти

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне -0,46%. Давление продавцов ослабевает на фоне сильного отчета ВВП Китая.

Текущий минимум — 60,07. 4-часовая структура формирует сценарий разворота с целями: 1) 62,2 2) 62,5. Сценарий будет в приоритете, если произойдет слом сопротивления 61,55. Надежный триггер для продолжения падения без пробоя 61,55 — слом отметки 60,07.

После пробоя 61,55 будет отменен сценарий движения к следующим целям недельного графика 59,5–58,9. Таким образом, установка среднесрочного дна может появиться на текущей отметке 60,07.

Потенциальные цели среднесрочного отскока будут указаны в следующем обзоре в случае пробоя 61,55.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• В понедельник экономические отчеты Китая с позитивными показателями оказали поддержку рынку нефти. Отчет по ВВП Китая в III квартале показал рост на +1,1% кв/кв и +4,8% г/г, превысив ожидания +0,8% кв/кв и +4,7% г/г. Промышленное производство Китая в сентябре выросло на +6,5% г/г, превысив ожидаемые +5% г/г.

• Снижение мировых запасов сырой нефти в танкерах благоприятно сказывается на ценах. В понедельник компания Vortexa сообщила, что нефть, хранящаяся в танкерах, простоявших без движения не менее семи дней, подешевела на 12% г/г, до 78,44 млн баррелей, за неделю, закончившуюся 1 октября.

• Президент Трамп заявил в пятницу, что нынешние тарифы для Китая неустойчивы, и подтвердил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в конце месяца в Южной Корее. Напряженность в торговле между США и Китаем краткосрочно ослабла.

• По информации Reuters, Дональд Трамп усиливает давление на Индию по сокращению закупок российской нефти. Без прогресса на предстоящем саммите США–Россия напряженность не спадет. Индия, вероятно, уступит США в рамках широкой торговой сделки. Вашингтон уже ввел 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели нефти из РФ. Некоторые индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, но не раньше декабря.

• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти не изменилось и составило 418 (против 482 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 121, +1 за неделю (против 99 годом ранее).

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в этом году. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с — соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу. Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит в среднем 43,1 млн б/с. Мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters и отчету. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным международного энергетического агентства (IEA), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением ставок ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в понедельник цена выполнила все сформированные цели первого импульса роста: 1) 3,23 2) 3,267–3,281. Текущий максимум на отметке 3,430.

Котировки вошли в ускорение, следующая цель роста — 3,450–3,490. Пока нет слома отметки 3,252, сценарий продолжения роста без глубокой коррекции актуален. Для продолжения подъема нужен пробой текущего максимума 3,430.

Следим за реакцией продавцов при подходе к цели 3,450–3,490. При ее появлении оптимально увидеть коррекцию к первой волне роста.

Ранее цена пробила сопротивление 3,067 — триггер среднесрочного разворота наверх на дневном графике.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

CFD на Brent и WTI

Торговать нефтью можно и с помощью CFD, цена которых привязана к Brent и WTI. Инструмент позволяет торговать круглосуточно пять дней в неделю, при этом клиринговые сессии отсутствуют. У CFD нет даты экспирации, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет значительно увеличить потенциальную доходность. Это внебиржевой инструмент.

