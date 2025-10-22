Цена нефти и газа. Достигнуты первые цели роста черного золота

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне +0,51%. Нефть дорожает на новостях о планах США пополнить резервы. Учитываем, что краткосрочный позитивный сентимент ослабевает.

4-часовая структура выполнила сценарий разворота с целями: 1) 62,2 2) 62,5. Текущий максимум — 62,62. Если цена пройдет отметку 62,62, допускается еще один рывок роста в следующую зону 63,2–63,75. Риски возобновления падения в этой области будут высокие.

Долгосрочная картина: прошлые цели недельного графика 59,5–58,9 отменены. Сформировалось дно на отметке 60,07. Первый триггер для возобновления падения — слом отметки 61,35. В этом случае обновленные цели падения — 59,4–58,9.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Нефть получила поддержку во вторник на фоне планов США пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 1 млн баррелей для SPR с поставкой в декабре и январе, пользуясь периодом низких цен. Резервы заполнены на 60% и составляют 408 млн баррелей.

• Дополнительную поддержку ценам оказало ослабление торговой напряженности между США и Китаем после заявления президента Трампа, что он ожидает «действительно выгодной торговой сделки». Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином назначена в конце месяца в Южной Корее.

• В понедельник экономические отчеты Китая с позитивными показателями укрепили рынок нефти. Отчет по ВВП Китая в III квартале показал рост на +1,1% кв/кв и +4,8% г/г, превысив ожидания +0,8% кв/кв и +4,7% г/г. Промышленное производство Китая в сентябре выросло на +6,5% г/г, превысив ожидаемые +5% г/г.

• Снижение мировых запасов сырой нефти в танкерах благоприятно сказывается на ценах. В понедельник компания Vortexa сообщила, что нефть, хранящаяся в танкерах, простоявших без движения не менее семи дней, подешевела на 12% г/г, до 78,44 млн баррелей, за неделю, закончившуюся 1 октября.

• По информации Reuters, Дональд Трамп усиливает давление на Индию по сокращению закупок российской нефти. Без прогресса на предстоящем саммите США–Россия напряженность не спадет. Индия, вероятно, уступит США в рамках широкой торговой сделки. Вашингтон уже ввел 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели нефти из РФ. Некоторые индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, но не раньше декабря.

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в этом году. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с. Это соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу. Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит в среднем 43,1 млн б/с. Мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным Международного энергетического агентства (IEA), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением ставок ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: во вторник котировки выполнили следующую цель роста: 3,450–3,490. Текущий максимум на отметке 3,572.

Сегодня появилась новая реакция продавцов. Все сформированные структуры роста отработаны.

Увеличивается вероятность начала коррекции к первой волне роста. Цели отката на дневном графике: 1) 3,313 2) 3,233–3,184. Пока нет слома отметки 3,572, текущие цели коррекции актуальны.

Среднесрочно преобладает up-тренд. После вероятной отработки коррекции следим за новой реакцией покупателей.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.

