Цена нефти и газа. Продавцы отступают, но держатся

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись на уровне +0,38%. Давление продавцов уходит на фоне ослабления напряженности в торговле между США и Китаем.

Текущий минимум — 60,14. 4-часовая структура допускает продолжение отскока в зону 61,9–62,4, если произойдет слом сопротивления 61,55.

После текущего отскока более оптимально продолжить движение к 59,5. Первый триггер для продолжения падения — пробой отметки 60,68.

Долгосрочная картина допускает снижение к следующим целям недельного графика 59,5–58,9. Высокая вероятность установки среднесрочного дна в этой области. У отметки 59,5 более безопасно продолжить сокращать короткие позиции. Пока нет слома сопротивления 62,75, текущий сценарий снижения актуален.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Президент Трамп заявил в пятницу, что нынешние тарифы для Китая неустойчивы, и подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в конце месяца в Южной Корее. Напряженность в торговле между США и Китаем краткосрочно ослабла.

• По информации Reuters, Дональд Трамп усиливает давление на Индию по сокращению закупок российской нефти. Без прогресса на предстоящем саммите США–Россия напряженность не спадет. Индия, вероятно, уступит США в рамках широкой торговой сделки. Вашингтон уже ввел 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели нефти из РФ. Некоторые индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, но не раньше декабря.

• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти не изменилось и составило 418 (против 482 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 121, +1 за неделю (против 99 годом ранее).

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в 2025 г. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с — соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу. Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит около 43,1 млн б/с. В отчете прогнозируется, что мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным международного энергетического агентства (IEA), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением ставок ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в понедельник котировки открылись гэпом вверх. Цена пробила сопротивление 3,067 — новый триггер среднесрочного разворота наверх на дневном графике.

Цели первого импульса роста: 1) 3,23 2) 3,267–3,281. Пока нет слома отметки 3,136, этот сценарий актуален.

Во второй зоне целей возрастает риск окончания первого импульса роста. Затем более оптимально увидеть коррекцию к первой волне роста. Следим за реакцией продавцов при подходе к каждой цели роста.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.

О фьючерсах

