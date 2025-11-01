ЦБ выступил против введения НДС на операции с банковскими картами

ЦБ при доработке законопроекта о налоговых изменениях, которые вступят в силу со следующего года, предложил исключить норму о введении НДС на операции с банковскими картами, указав на риски удорожания банковских услуг, пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с позицией регулятора.

Соответствующие замечания содержатся в заключении Банка России, направленном в комитет Госдумы по бюджету и налогам, отметил он.

«Полагаем необходимым исключить положения подпункта "б" пункта 4 статьи 2 законопроекта об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (далее — НДС) банковских операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и техническое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами», — говорится в письме ЦБ.

Как считают в Банке России, обложение НДС вышеуказанных операций приведет к удорожанию банковских услуг в целом. В том числе будут повышены тарифы на эквайринг и процессинг, что увеличит стоимость транзакций, делая безналичные платежи менее привлекательными для потребителей.

Кроме того, повышение налоговой нагрузки скажется на доходности банков и ограничит возможности развития бонусных программ, кэшбэков и выгодных условий обслуживания карт.

«Вместо расширения спектра доступных финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий и ставок по другим продуктам», — говорится в письме регулятора.

В заключении подчеркивается, что изменение налогового режима затронет все основные социально значимые платежные сервисы — «Мир», Систему быстрых платежей, платформу цифрового рубля и систему передачи финансовых сообщений ЦБ, что создаст нежелательную нагрузку на указанные сервисы в условиях санкционного давления.

Банк России предлагает депутатам рассмотреть данные замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению, которое намечено в Госдуме на 18 ноября.

В конце сентября Минфин в рамках бюджетного пакета предложил внести отдельные изменения в Налоговый кодекс. В частности, повысить стандартную ставку НДС на 2 п.п.

БКС Мир инвестиций