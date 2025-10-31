ЦБ в ноябре анонсирует пилот ИИ-помощника для сложных финансовых продуктов

Банк России 18 ноября анонсирует запуск тестирования ассистента на базе ИИ для краткого анализа особенностей финансовых продуктов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире Радио РБК.

10 октября в Банке России сообщили, что в стране могут появиться ИИ-помощники для сложных финансовых продуктов.

«Мы рассчитываем, что ее [программы] официальный старт будет дан в ближайшее время, если более конкретно, у нас 18 ноября пройдет III ежегодная конференция “Фокус на клиента”. В рамках этой конференции мы анонсируем этот пилот для широкой аудитории. Мы анонсируем, кто в нем участвует, какие банки, на какие продукты мы его проверяем, и сроки анонсируем», — отметил Мамута.

Он рассказал, что регулятор совместно с рядом банков уже пробовал проверить на выборке из тысячи договоров, сможет ли ИИ стабильно выделять ключевые особенности каждого договора, а также выдавать ответ простым языком.

«Результат нас, скажу прямо, в позитивном смысле даже немного удивил, потому что у нас этой уверенности не было, это была открытая гипотеза. Но когда мы проверили, выяснилось, что да — он с этой задачей довольно неплохо справляется. И это тот язык, который, на мой взгляд, будет максимально комфортен для людей, не обладающих специальными финансовыми знаниями», — уверен он.

Значимые результаты запуска будут получены до конца I квартала 2026 г. В проекте будут участвовать порядка 10 крупнейших участников рынка, на которых приходится 85–90% всего розничного портфеля. Если эксперимент будет успешен, то его постепенно распространят на все массовые финансовые продукты, подчеркнул Мамута.

