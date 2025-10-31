ЦБ ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на I квартал 2026

Банк России ужесточил на I квартал 2026 г. макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, говорится в сообщении регулятора.

Для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских займов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых гражданам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки, подчеркивает регулятор.

«В III квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости — 61% (с ПДН от 50 до 80% — 19%)». — поясняет ЦБ.

Высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС.

«Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС — это гораздо выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%)», — говорится в сообщении.

В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов соответственно, пишет ЦБ.

Банк России также сообщает, что сохранил на I квартал следующего года значения макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, а также не пересматривал макропруденциальные надбавки.

Кроме того, с 1 декабря 2025 г. ЦБ повысит с 20 до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

Как уточняет регулятор, в период с апреля по сентябрь банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в отношении прироста кредитных требований к таким компаниям в размере 17 млрд руб.

«За 9 месяцев 2025 года крупнейшие группы компаний с высокой долговой нагрузкой наращивали долговые обязательства перед банками быстрее (+10,2%), чем корпоративный сектор в целом (+6,5%)», подчеркивает ЦБ.

Регулятор отмечает, что для ограничения риска целесообразно ускорить накопление макропруденциального буфера капитала по требованиям банков к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

«Такой уровень надбавки (40%) не создаст значительную нагрузку на капитал банков и существенно не повлияет на общую динамику кредитования. Увеличение надбавки будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой», — заключает ЦБ.

