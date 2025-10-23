ЦБ Турции опустил ставку ниже 40% впервые за два года

Турецкий ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 40,5% до 39,5%, это произошло впервые за два года, обратил внимание РБК.

Регулятор также снизил ставку овернайт по кредитам с 43,5% до 42,5% и овернайт по депозитам — с 39% до 38%.

ЦБ Турции: «В сентябре общая тенденция инфляции усилилась. Хотя последние данные свидетельствуют о том, что спрос находится на дезинфляционном уровне, они также указывают на замедление процесса дезинфляции».

В дальнейшем ЦБ Турции будет принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.

БКС Мир инвестиций