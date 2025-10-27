ЦБ: рост кредита экономике в сентябре замедлился

За сентябрь кредит экономике вырос на 0,7% после 1,8% в августе, замедлению способствовало то, что в конце квартала организации погашали обязательства по начисленным процентам, говорится в сообщении ЦБ.

Розничное кредитование также замедлилось, в основном его рост обеспечила ипотека, уточняет Банк России.

«Более умеренная динамика кредитования привела к снижению темпов роста денежной массы, несмотря на некоторую поддержку со стороны бюджетных операций. По итогам сентября широкая денежная масса (М2Х) выросла на 0,6% после 1,4% в августе», — пишет регулятор.

Как отмечается в сообщении, объем наличных денег в обращении в сентябре увеличился незначительно, и их доля в денежной массе осталась вблизи исторических минимумов.

«Вклад рублевых депозитов населения и организаций в рост денежной массы снизился. При этом увеличились средства организаций на срочных валютных депозитах. В результате рублевая денежная масса (M2) в сентябре сократилась при положительной динамике агрегата М2Х, который включает в себя валютные депозиты», — подчеркивает ЦБ.

БКС Мир инвестиций