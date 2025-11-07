ЦБ отметил рост числа жалоб на необоснованные блокировки счетов
Банк России зафиксировал рост числа жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение регулятора.
Как уточняется, ЦБ работает над улучшением обмена данными с кредитными организациями.
«Мы действительно видим рост жалоб по необоснованным блокировкам, поэтому сейчас улучшаем обмен данных с банками», — написал регулятор в ответ на критику закона «О национальной платежной системе» участниками его телеграм-канала.
Согласно данному закону, банки могут блокировать карты клиентов или возможности перевода средств для борьбы с мошенничеством, в том числе с дропами.
