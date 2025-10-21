ЦБ обжалует изъятие акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов

Банк России намерен обжаловать в Верховном суде решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на сообщение представителя ЦБ.
«По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам. Изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку», — отметили в ЦБ.
Накануне Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение первой инстанции, которая еще в марте 2024 г. удовлетворила иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов СМЗ из-за признания его незаконной приватизации в 1992 г.
